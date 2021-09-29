Жена экс-«Холостяка» и телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова показала новый телефон
Квиткова и Добрынин отправились на отдых в Париж с маленьким сыном, желая разнообразить их отношения. По словам девушки, у них не все так гладко, ведь это их первый ребенок и они только учатся.
Пара старается разнообразить в городе свой отдых и посещает самые разные места, заведения и магазины. В этот раз Квиткова показала новый телефон, который уже стала присматривать в магазине.
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Как известно, 14 сентября 2021 года компания Apple представила очередной телефон — iPhone 13. Причем цена на него заметно повышена. Квиткова тоже высказалась:
«Мы сегодня смотрели новый Айфон, цвет так нравится. Ничем почти не отличается от 12. Но эта цена…» - пожаловалась Квиткова. На экране можно заметить цену за новый телефон – 1839 евро или 57 тысяч гривен.
Причем ранее Добрынин и Квиткова похвастались внушительной суммой за их следующий отпуск:
"Короче, ребят, я должен был рассказать вам о том, сколько стоит наша поездка в Турцию. Скажу честно, это реально для нас новый уровень. Сегодня прислали просчеты, они уже финальные... Внутри интересное чувство", - поделился Добрынин.
По словам Никиты, с одной стороны они очень мечтали об этой поездке - "Можем, наконец-то, себе ее позволить!". Но когда он увидел финальную сумму, то подумал: "Ого, это все за один тур?"
Так, предстоящее путешествие в Турцию обойдется парочке в 225 000 гривен.
Напомним, "Холостяк" Добрынин после рождения сына увез Квиткову подальше из Украины
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