Квиткова и Добрынин не скучают в Париже

Жена экс-«Холостяка» и телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова показала новый телефон

Квиткова и Добрынин отправились на отдых в Париж с маленьким сыном, желая разнообразить их отношения. По словам девушки, у них не все так гладко, ведь это их первый ребенок и они только учатся.

Пара старается разнообразить в городе свой отдых и посещает самые разные места, заведения и магазины. В этот раз Квиткова показала новый телефон, который уже стала присматривать в магазине.

Как известно, 14 сентября 2021 года компания Apple представила очередной телефон — iPhone 13. Причем цена на него заметно повышена. Квиткова тоже высказалась:

«Мы сегодня смотрели новый Айфон, цвет так нравится. Ничем почти не отличается от 12. Но эта цена…» - пожаловалась Квиткова. На экране можно заметить цену за новый телефон – 1839 евро или 57 тысяч гривен.

Причем ранее Добрынин и Квиткова похвастались внушительной суммой за их следующий отпуск:

"Короче, ребят, я должен был рассказать вам о том, сколько стоит наша поездка в Турцию. Скажу честно, это реально для нас новый уровень. Сегодня прислали просчеты, они уже финальные... Внутри интересное чувство", - поделился Добрынин.

По словам Никиты, с одной стороны они очень мечтали об этой поездке - "Можем, наконец-то, себе ее позволить!". Но когда он увидел финальную сумму, то подумал: "Ого, это все за один тур?"

Так, предстоящее путешествие в Турцию обойдется парочке в 225 000 гривен.

Напомним, "Холостяк" Добрынин после рождения сына увез Квиткову подальше из Украины

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