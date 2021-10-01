Дружина головного героя 9-го сезону проекту "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова заговорила про особисті кордони у своєму блозі

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син-Лев.

Так, цього разу Даша Квіткова опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша позує на камеру в одній водолазці й картатому піджаку. Свій образ дружина "Холостяка" доповнила чорними сонцезахисними окулярами. Під фото Даша вирішила звернутися до українців і заговорити з ними про особисті кордони.

"Чомусь, є така думка, що якщо ти блогер або медійна особистість — ти апріорі винен.



Повинен постійно добре виглядати. Повинен завжди посміхатися. Повинен бути ідеальним у всьому, в роботі, в сім'ї, в житті та права на помилку у тебе немає. Повинен завжди добре себе почувати. Повинен, повинен, повинен…

Але суть в тому, що ми всі — звичайні та живі люди. У яких є свої проблеми, злети й падіння, історії, думки й помилки.

Ми так само оступаємося, так само плачемо, так само погано себе почуваємо. У нас так само є свої бажання та особисті межі, які ми хочемо відстоювати.



Іноді ми з Микитою потрапляємо в тупикові ситуації💔 хто хоч раз бачив нас на вулиці знає, що ми завжди з теплом і вдячністю зустрічаємо вас, в аеропорту або де ще вийде. Я завжди обійму вас і з великою радістю сфотографуюся.

Проте. Ми ж говоримо про реальне, трушне життя



У нас бувають погані дні, де нам просто хочеться нашою сім'єю побути у своїй «шкаралупі» і перечекати цю бурю.

І в такі моменти багато хто вирішує, що ми здійснюємо «найстрашніший вчинок» — відмовляємо в бажанні сфотографуватися.

Потім тільки й чую, які ми жахливі💔, але чому не подумати про інших людей, про їхній бік медалі?



Відстоювати особисті кордони - важливо, як і приймати їх. У моїй родині поважають і приймають вибір інших. Я дуже хочу, щоб тут, в моєму блозі, в моїй великій родині — було так само", — звернулася Даша Квіткова.

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