Популярная блогерша Даша Квиткова поделилась, как плакала ночами из-за расставания с мужем Никитой Добрыниным.

Как сообщает Politeka.net, жена главного героя романтического шоу "Холостяк" Никиты Добрынина блогерша Даша Квиткова в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя" рассказала, как переживала расставание с возлюбленным. Оказалось, что после рождения сына Никита уехал на съемки своего тревел-шоу и Даша осталась одна с новорожденным ребенком на руках. Это расставание она тяжело переживала.

По словам девушки, ей было очень сложно одной с новорожденным сыном без поддержки любимого супруга, она просыпалась по ночам в слезах. "Я умоляла остаться, и плакала, и записывала видео", - пожаловалась Квиткова в интервью. Отметим, что ранее в сторис молодая мама рассказывала поклонникам, что сильно обижалась на мужа, из-за того, что он уехал по работе, и ей пришлось справляться с ребенком одной.

Сам Никита добавил, что теперь он рядом и наравне с женой занимается уходом за сыном – он меняет подгузники, кормит сына, проводит с ним время, чтобы дать Даше поспать.

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