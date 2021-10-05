Українська блогерка і дружина колишнього "холостяка" Микити Добриніна Дар'я Квіткова поділилася романтичними знімками на тлі Ейфелевої вежі на своїй сторінці в Instagram.

Про це пише Politeka.net. Як відомо, 23-річна Квіткова і головний герой 9-го сезону шоу «Холостяк», Микита Добринін, не так давно стали вперше стали батьками. Свого сина пара назвала Лев. Зараз Даша і Микита присвячують багато часу вихованню малюка, проте не забувають і про себе.

Так, Даша вирішила порадувати підписників атмосферними фото, на яких вона позує на тлі головної визначної пам'ятки Парижа. Знімки були зроблені ввечері. На них Квіткова позує на тлі Ейфелевої вежі з романтично переливається підсвічуванням.

Дівчина була одягнена в чорну сукню з відкритими плечима. Вона стояла до камери спиною, проте ефектно повернула голову для фото.

"...але коли ти смієшся, всі скарби Карибських морів не мають значення

і не мають ваги", - написала Квіткова в підписі до знімків.

Її передплатники тут же відреагували.

"Як красиво, Даша", "як з реклами", "неймовірна", "як красиво не можу передати словами", "Париж моя мрія", "шикарна дівчина на тлі шикарного вигляду", - пишуть люди.

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