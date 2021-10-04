Блогерша Даша Квиткова рассказала, почему после рождения сына обижалась на мужа

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий и главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена блогерша Даша Квиткова недавно стали родителями. На своих страницах в Instagram пара показывает всю свою жизнь, а теперь еще и ребенка, которого назвали Львом. Теперь Даша в сторис ответила на вопросы поклонников и рассказала о проблемах, которые возникли после рождения сына.

Оказалось, что в первый месяц Даша обижалась на мужа из-за его занятости, тогда как ей приходилось заниматься ребенком.

"По первому месяцу. Была обида на мужа? Мол, ему легче, а ты дома взаперти", - спросили у Квитковой фолловеры.

На это девушка призналась: "Была. Она меня мучала до полутора месяца. Так случилось, что у Никиты выпали даты съемок тревел проекта на даты первого месяца жизни нашего сына. Я записывала видео в слезах, говорила о том, что так не честно. Пока Никита не стал полноценно помогать, не подвинул работу – обида очень съедала".

По словам Даши, они с мужем очень долго обговаривали эту тему и решали проблемы, и сейчас все наладилось.

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