Блогерша и жена Никиты Добрынина Даша Квиткова порадовала поклонников нежными кадрами с сыном
Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и жены "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова порадовала поклонников трепетными кадрами с новорожденным сыном. Красивая пара, которая зародилась на проекте "Холостяк" стали родителями около 2,5 месяцев назад, и уже во всю демонстрируют кадры с малышом в сети.
Так, в этот раз Даша показала снимки с сыном, которого назвали Львом, а в подписи к публикации поделилась советами с молодыми мамочками. Отметим, что недавно Квиткова с Добрыниным летали в Париж, куда взяли с собой и новорожденного сына.
На новых фотографиях Даша лежит на кровати боком к сыну, а он на спинке – и смотрит прямо в объектив. Оба в светлых одежках. На лице девушки выражение полного блаженства и счастья, малыш тоже улыбается.
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В подписи к фото Квиткова рассказала о детской аптечке, которую везла с собой в путешествие в Париж. По ее словам, все лекарства и препараты были согласованы с ее педиатром.
Пользователи тут же принялись комментировать снимки: "Какое чудо", "Мегаполезный пост, Спасибо!", "Класс, такие милые", "Сладкие", "Прекрасные", "Спасибо за подсказки", "Красивые", "Красивый мальчик", "Какие сладкие, счастья вам".
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