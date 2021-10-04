Жена главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова высказалась о проблемах с мужем
Квиткова и Добрынин показывают идеальную картинку семьи в Инстаграм. Разумеется, экс-участники «Холостяка» не рассказывают о своих ссорах и конфликтах. Однако в этот раз сама Даша решила отметить, что они действительно ссорятся и это нормально.
По словам Квитковой, с рождением ребенка их отношения изменились с мужем, и они даже стали ссориться заметно чаще:
«Конечно изменились отношения. Ссоры удвоились, потому что центр внимания сместился, мы перестали быть вдвоем. Теперь нас трое и мы подстраиваемся под нашего сына. Это логично, мне кажется у каждой пары меняются отношения с появлением ребенка.
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Сейчас мы работаем над нашим союзом, не забываем о том, что мы муж и жена. Стараемся с пониманием относиться ко всему происходящему».
Также Даша выразилась, что последнее ее путешествие в Париж уже не кажется таким романтичным и беззаботным.
«Скажу честно, у нас сейчас сложный период, поэтому нашему трио нужна была смена обстановки. Мы учимся быть родителями, рвем на себе волосы, плачем, забиваемся в угол, получаем нервные срывы, но учимся.
Не хочу придумывать идеальную картинку. Для нас эта поездка квест и опыт, который мы хотели. Детки - это тяжело, но это 100% того стоит🤍» - высказалась Квиткова под роликом.
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