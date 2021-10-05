Украинская блогерша и жена бывшего «холостяка» Никиты Добрынина Дарья Квиткова поделилась романтичными снимками на фоне Эйфелевой башни на своей странице в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net. Как известно, 23-летняя Квиткова и главный герой 9-го сезона шоу «Холостяк», Никита Добрынин, не так давно стали впервые стали родителями. Своего сына пара назвала Лев. Сейчас Даша и Никита посвящают много времени воспитанию малыша, однако не забывают и о себе.
Так, Даша решила порадовать подписчиков атмосферными фото, на которых она позирует на фоне главной достопримечательности Парижа. Снимки были сделаны вечером. На них Квиткова позирует на фоне Эйфелевой башни с романтично переливающейся подсветкой.
Девушка была одета в черное платье с открытыми плечами. Она стояла к камере спиной, однако эффектно повернула голову для фото.
«…но когда ты смеёшься, все клады Карибских морей не имеют значения
и не имеют веса», - написала Квиткова в подписи к снимкам.
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Ее подписчики тут же отреагировали.
«Как красиво, Даша», «Как с рекламы», «Невероятная», «Как красиво не могу передать словами», «Париж моя мечта», «Шикарная девушка на фоне шикарного вида», - пишут люди.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина раскрыла свой диагноз.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Никиты Добрынина заявила о серьезных обидах на супруга.
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина призналась в проблемах с мужем после родов.