Блогерша и жена экс-"Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова огорошила откровением в своих "сториз" в Инстаграм.
23-летней девушке, недавно впервые ставшей мамой, понадобилась медицинская помощь из-за дискомфорта в спине. Даша сделала МРТ и поделилась результатом в соцсети, передает Politeka.net.
Оказывается, у нее есть проблемы с позвоночником. Но жена Добрынина, похоже, знает, как с этим справиться.
"МРТ показало, что у меня протрузии дисков хребта и дегеративно-дистрофичные изменения. Соответственно, я возвращаюсь на растяжку и массажи, которые мне очень необходимы", - сообщила Даша.
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Отметим, протрузия позвоночного диска — это патологическое состояние, при котором межпозвоночный диск оказывает давление на спинномозговой канал. Формируется это состояние из-за остеохондроза — хронического невоспалительного дегенеративного заболевания позвоночника.
Ранее мы рассказывали, Квиткова призналась, что страдает от специфической аллергической реакции на коже. Высыпания, по ее словам, бывают на щеках, руках или плечах.
"Я всегда пыталась скрыть это и придумывала причины, чтобы окружающие не догадались, что эти аллергические проявления всегда со мной. Большую часть жизни я стыдилась этого, морально было непросто. Обращалась к специалистам, советовалась с лучшими косметологами, но использование различных косметических средств не давали значительного эффекта", - делилась жена "Холостяка", смирившаяся в итоге со своим "нюансом".
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