Блогер и жена бывшего "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась новой фотографией из Парижа и написала длинный пост.

Как пишет Politeka.net, 23-летняя блогер после участия в реалити-шоу "Холостяк-9" вышла замуж за главного героя – украинского теле- и радиоведущего Никиту Добрынина. Свадьбу пара сыграла в августе 2020 года в Киеве, а 13 июля этого года у Квитковой и Добрынина родился первенец Лев.

Квиткова с мужем и маленьким сыном много путешествуют, о чем блогер рассказывает в своем Instagram, где за ней следит 1,7 миллиона человек. На этот раз Даша опубликовала серию атмосферных фотографий в длинном черном платье в мелкий горошек и стильных лоферах. Позади на фото виднеется легендарная Эйфелева башня. Под фото блогер написала длинный пост, в котором рассказала, как стать счастливее.

"Когда мы осознаем силу своей мысли и материальность убеждений, к нам приходит понимание, что наша жизнь в наших руках. Мы сами создатели своего счастья, и это не какие-то детские сказки. Даже в медицине есть случаи, когда пациентам вопреки прогнозам удавалось вылечиться. Только подумайте об этом 🤍 ", - написала жена Добрынина.

За 20 минут поклонники поставили почти 14 тысяч лайков и написали комментарии.

"Очень мило 😍👏 ", " Люблю на вас смотреть. Всегда чувствую тепло от ваших фото", "Какие Вы красивые❤️", "Фото потрясающие! 🔥 ", "Мудрые слова)) 🔥 ", "Полностью согласна 🔥 все зависит только от нас, и от наших мыслей 🙌🙌 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин показал романтический момент в обнимку с женой: "Полетели?".

Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина пожаловалась Осадчей на слезы по ночам и расставание: "Умоляла остаться".

A еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина превратилась в романтичную парижанку: "Шикарная девушка на фоне шикарного вида".