Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін показав ніжне фото зі своєю дружиною Дашею Квітковою.

Як передає Politeka.net , Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проєкту. Незабаром вони одружилися та у них народився син Лев.

Так, цього разу "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він в елегантному костюмі обіймає свою дружину Дашу Квіткову, яка притулилася до нього в легкій сукні.

"Полетіли? Просто в коментарях відзначте з ким би ви хотіли відправитися в Париж✨

Головне - забирайте моїх друзів і скоро результати.", — запитав Микита Добринін.

Як відомо, нещодавно подружжя відправилося в Париж, Франція. Туди вони поїхали зі своїм недавно народженим сином Левом. Там вони зробили безліч приголомшливих знімків, якими тепер діляться по приїзду в Україну.

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