"Полетіли? Просто в коментарях відзначте з ким би ви хотіли відправитися в Париж✨
Головне - забирайте моїх друзів і скоро результати.", — запитав Микита Добринін.
Як відомо, нещодавно подружжя відправилося в Париж, Франція. Туди вони поїхали зі своїм недавно народженим сином Левом. Там вони зробили безліч приголомшливих знімків, якими тепер діляться по приїзду в Україну.
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