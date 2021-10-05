Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей женой Дашой Квитковой примерял на себе маску.

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.

На этот раз Никита Добрынин опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, "Холостяк" вместе со своей женой Дашей Квитковой и сыном Львом были недавно в Париже, Франция. Они уже успели вернуться и сейчас отдыхают от поездки. Добрынин показал, как они развлекаются дома. По кадру видно, что они лежат на кровати, а на них специальные косметические маски. "Холостяк" показывает на своём лице недовольство.

"Когда ответил «да» на ее предложение устроить дома маскарад", — подписал фото Никита Добрынин.

Поклонники оставили супругам множество комментариев: "Милашки", "Красотки", "Нужно всегда говорить - да", "Что-то не очень довольны", "Скорее всего, Никита думал о чём-то другом", "Класс", "Супер".

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