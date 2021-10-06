Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал нежное фото со своей женой Дашей Квитковой.
Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является популярным ведущим. Он прославился своим участием в шоу "Холостяк", где познакомился с Дашей Квитковой, которая стала победительницей проекта. Вскоре они поженились и у них родился сын Лев.
Никита Добрынин, даша квиткова
Так, на этот раз "Холостяк" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он в элегантном костюме обнимает свою жену Дашу Квиткову, которая прижалась к нему в легком платье.

"Полетели? Просто в комментариях отметьте с кем бы вы хотели отправиться в Париж✨

Главное — забирайте моих друзей и скоро результаты.", — спросил Никита Добрынин.

Как известно, недавно супруги отправились в Париж, Франция. Туда они поехали со своим недавно рожденным сыном Львом. Там они сделали множество потрясающих снимков, которыми теперь делятся по приезду в Украину.

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