"Полетели? Просто в комментариях отметьте с кем бы вы хотели отправиться в Париж✨
Главное — забирайте моих друзей и скоро результаты.", — спросил Никита Добрынин.
Как известно, недавно супруги отправились в Париж, Франция. Туда они поехали со своим недавно рожденным сыном Львом. Там они сделали множество потрясающих снимков, которыми теперь делятся по приезду в Украину.
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