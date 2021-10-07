Блогерка та дружина екс-"Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про проблеми зі здоров'ям.
23-річна дівчина, яка нещодавно вперше стала мамою, опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в кабінеті в лікаря, передає Politeka.net.
Останнім часом після пологів Даша стала відчувати біль в спині. Спочатку дружина "Холостяка" зробила МРТ, висновком якого став діагноз "протрузії дисків хребта і дегеративно-дистрофічні зміни". Пізніше, відвідавши лікаря, проблема виявилася дещо іншою.
"Прийшла до лікаря, виявилося, що у мене не протрузії, а грижа. Спина була не готова до вагітності😅, - повідомила Квіткова та додала, - А пішла до лікаря сьогодні, тому що було боляче навіть сидіти".
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Дружина Добриніна показала спеціальний пристрій, процедури на якому їй тепер доведеться проходити.
"На щастя, хірургічне втручання не знадобиться. Потрібні будуть масажі на цьому пристосуванні", - підписані кадри.
Квіткова підсумувала, що метою всього цього є не тільки позбавлення від болю і дискомфорту в хребті. Даша зізналася, що мріє про ще одну дитину: "Початок покладено, а то привести себе в форму хочеться, другу вагітність же потрібно спині витримати 😂".
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