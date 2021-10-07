Блогерка та дружина екс-"Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про проблеми зі здоров'ям.

23-річна дівчина, яка нещодавно вперше стала мамою, опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в кабінеті в лікаря, передає Politeka.net.

Останнім часом після пологів Даша стала відчувати біль в спині. Спочатку дружина "Холостяка" зробила МРТ, висновком якого став діагноз "протрузії дисків хребта і дегеративно-дистрофічні зміни". Пізніше, відвідавши лікаря, проблема виявилася дещо іншою.

"Прийшла до лікаря, виявилося, що у мене не протрузії, а грижа. Спина була не готова до вагітності😅, - повідомила Квіткова та додала, - А пішла до лікаря сьогодні, тому що було боляче навіть сидіти".

Дружина Добриніна показала спеціальний пристрій, процедури на якому їй тепер доведеться проходити.

"На щастя, хірургічне втручання не знадобиться. Потрібні будуть масажі на цьому пристосуванні", - підписані кадри.

Квіткова підсумувала, що метою всього цього є не тільки позбавлення від болю і дискомфорту в хребті. Даша зізналася, що мріє про ще одну дитину: "Початок покладено, а то привести себе в форму хочеться, другу вагітність же потрібно спині витримати 😂".

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