Блогерша и жена экс-"Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о проблемах со здоровьем.
23-летняя девушка, недавно впервые ставшая мамой, опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в кабинете у врача, передает Politeka.net.
В последнее время после родов Даша стала испытывать боль в спине. Сначала жена "Холостяка" сделала МРТ, заключением которого стало диагноз "протрузии дисков позвоночника и дегеративно-дистрофичные изменения". Позднее, посетив врача, проблема оказалась несколько другой.
"Пришла к врачу, оказалось, что у меня не протрузии, а грыжа. Спина была не готова к беременности😅, - сообщила Квиткова и добавила, - А пошла к врачу сегодня, потому что было больно даже сидеть".
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Жена Добрынина показала специальное устройство, процедуры на котором ей теперь придется проходить.
"К счатью, хирургическое вмешательство не понадобится. Нужны будут массажи на этом приспособлении", - подписаны кадры.
Квиткова подытожила, целью всего этого является не только избавление от боли и дискомфорта в позвоночнике. Даша призналась, что мечтает о еще одном ребенке: "Начало положено, а то привести себя в форму хочется, вторую беременность же нужно спине выдержать😂".
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