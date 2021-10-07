Блогерша и жена экс-"Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о проблемах со здоровьем.

23-летняя девушка, недавно впервые ставшая мамой, опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в кабинете у врача, передает Politeka.net.

В последнее время после родов Даша стала испытывать боль в спине. Сначала жена "Холостяка" сделала МРТ, заключением которого стало диагноз "протрузии дисков позвоночника и дегеративно-дистрофичные изменения". Позднее, посетив врача, проблема оказалась несколько другой.

"Пришла к врачу, оказалось, что у меня не протрузии, а грыжа. Спина была не готова к беременности😅, - сообщила Квиткова и добавила, - А пошла к врачу сегодня, потому что было больно даже сидеть".

Жена Добрынина показала специальное устройство, процедуры на котором ей теперь придется проходить.

"К счатью, хирургическое вмешательство не понадобится. Нужны будут массажи на этом приспособлении", - подписаны кадры.

Квиткова подытожила, целью всего этого является не только избавление от боли и дискомфорта в позвоночнике. Даша призналась, что мечтает о еще одном ребенке: "Начало положено, а то привести себя в форму хочется, вторую беременность же нужно спине выдержать😂".

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