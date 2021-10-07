Блогерша и жена экс-"Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о проблемах со здоровьем.

23-летняя девушка, недавно впервые ставшая мамой, опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в кабинете у врача, передает Politeka.net.

В последнее время после родов Даша стала испытывать боль в спине. Сначала жена "Холостяка" сделала МРТ, заключением которого стало диагноз "протрузии дисков позвоночника и дегеративно-дистрофичные изменения". Позднее, посетив врача, проблема оказалась несколько другой.

"Пришла к врачу, оказалось, что у меня не протрузии, а грыжа. Спина была не готова к беременности😅, - сообщила Квиткова и добавила, - А пошла к врачу сегодня, потому что было больно даже сидеть".

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Жена Добрынина показала специальное устройство, процедуры на котором ей теперь придется проходить.

"К счатью, хирургическое вмешательство не понадобится. Нужны будут массажи на этом приспособлении", - подписаны кадры.

Квиткова подытожила, целью всего этого является не только избавление от боли и дискомфорта в позвоночнике. Даша призналась, что мечтает о еще одном ребенке: "Начало положено, а то привести себя в форму хочется, вторую беременность же нужно спине выдержать😂".

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