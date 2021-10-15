Катя Осадчая, супруга Юрия Горбунова, которая недавно родила третьего сына, показала себя в новом образе, порадовав украинцев в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей. 38-летняя звезда родила сына от первого мужа в 2002 году, которого назвала Ильей. Спустя несколько лет пара развелась и до 2017 Осадчая не выходила замуж. Но Катю очаровал Юрий Горбунов и пара не только поженилась, но уже успела завести двоих детей - Ивана и Даниила. Последнего Катя родила 19 августа. Телеведущая уже вернулась к работе а также ведет активно страничку в Инстаграм.
На новых фото Осадчая показала, как выглядит в роскошном приталенном платье. Наряд блестел, а образ Катя дополнила стильной шляпкой. Звезда поделилась несколькими фото, чтобы продемонстрировать свою фигурку.
"Готовы" и "Готовы 2", - подписала кадры Катя Осадчая в Инстаграм.
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