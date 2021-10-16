Известная певица, которая боролась за поездку на Евровидение-2021, заменила телеведущую Катю Осадчую в программе "Світське життя".
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной телеведущей. Она ведет авторскую программу "Світське життя" уже много лет, где раскрывает факты про звезд украинского шоу-бизнеса. Недавно она родила сына - Данилу, и после этого на шоу начали проходить изменения.
Так, на этот раз стало известно, кто заменит Катю Осадчую в программе "Світське життя". Певица Jerry Hail, которая, как известно, боролась за поездку на международный конкурс Евровидение, однако туда отправилась группа Go_A. Теперь Jerry Hail стала корреспонденткой программы "Світське життя", она посетила музыкальную премию "Шлягер года", где пообщалась с украинскими артистами.
"Как тебе моя шляпка?", - спросила Jerry Hail.
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"Вестник "Світського життя" вместе с вами сегодня", - сказала певица.
Также она спела песню вместе с артистом Петром Чорным в дуэте и с Ольгой Сумской.
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