Известная певица, которая боролась за поездку на Евровидение-2021, заменила телеведущую Катю Осадчую в программе "Світське життя".

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной телеведущей. Она ведет авторскую программу "Світське життя" уже много лет, где раскрывает факты про звезд украинского шоу-бизнеса. Недавно она родила сына - Данилу, и после этого на шоу начали проходить изменения.

Так, на этот раз стало известно, кто заменит Катю Осадчую в программе "Світське життя". Певица Jerry Hail, которая, как известно, боролась за поездку на международный конкурс Евровидение, однако туда отправилась группа Go_A. Теперь Jerry Hail стала корреспонденткой программы "Світське життя", она посетила музыкальную премию "Шлягер года", где пообщалась с украинскими артистами.

"Как тебе моя шляпка?", - спросила Jerry Hail.

"Вестник "Світського життя" вместе с вами сегодня", - сказала певица.

Также она спела песню вместе с артистом Петром Чорным в дуэте и с Ольгой Сумской.

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