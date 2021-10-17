Знаменитая телеведущая Катя Осадчая, супруга Юрия Горбунова, которая недавно родила третьего сына, впечатлила красочным образом во время интервью со звездными коллегами.

Сейчас телеведущая ведет активный образ жизни, несмотря на то, что недавно родила сына. Сейчас Катерина постоянно задействована в съемках новых эфиров для светского шоу.

В эффектном коралловом костюме и с ярким макияжем телеведущая встретилась с коллегами на съемках популярного шоу:

«Светский репортаж из-за кулис съемок «Вечернего квартала» уже сегодня🔥 Листайте карусель😉 чье интервью ждете?» - написала под серией кадров Катерина.

Пользователи сети разделились во мнениях:

«Не знаю кто как :)! А Монатик красавчик 🔥😍; Ещё есть то, кто ходит и смотрит это ?! 🤢🙄😬 как это ещё снимается ?!; молодец хорошая подборка фото; Ой ну в резиновых сапогах это через чур!; Катя не меняется 🔥 народ распирает вширь 🙈😢; Это законно так выглядеть после недавних родов😍; Невероятный, обожаемый😍».

Ранее телеведущая часто показывает в Инстаграм кадры со съемок для будущих эфиров светского шоу. В этот раз Катерина показала стильный образ вместе со спортсменкой Дарьей Билодид, с которой встретилась на конкурсе.

Напомним, похудевшая Осадчая сразила блестящим нарядом в компании Билодид

А еще Politeka сообщала, что Осадчую в Світському житті заменили певицей, которая боролась за поездку на "Евровидение"

Также Politeka писала, что Осадчая в приталенном платье впечатлила фигурой через два месяца после родов



