Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", отправилась на отдых вместе с новорожденным сыном Даниилом.

Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", в которой общается со звездами украинского шоу-бизнеса. Стоит отметить, что в 2017-ом году она вышла замуж от Юрия Горбунова, с которым у них недавно родился второй сын - Даниил. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз Катя Осадчая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. (чтобы посмотреть все снимки - доскрольте до конца страницы). На кадре телеведущая стоит в летнем платье персикового цвета на фоне моря и держит своего 2-месячного сына Даниила. Также на одном из фото засветился муж Кати Осадчей - Юрий Горбунов, с которым они вместе отправились на отдых.

"Даниилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждое мгновение. @gorbunovyuriy спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех трех ❤️", - поблагодарила своего мужа Катя Осадчая.

Также Юрий Горбунов опубликовал у себя в Сториз фото со своим двухмесячным сыном, который находится в коляске.

"Нам 2 месяца", - подписал фото телеведущий.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Ты не перестаёшь удивлять", "Здоровья малышу и мама с папой! Катюша - Вы молодец! Детки - это счастье", "Какие хорошие", "Волшебные", "Невероятно красивое фото", "Какая прелесть, классные фото!".

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