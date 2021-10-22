Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), показала, как прогулялась по одной из самых больших мечетей на планете Земля.

Как пишет Politeka.net, Алексей и Настя поженились в 2019 году, а до этого долгое время пели в дуэте. Сейчас артисты заняты сольными карьерами. Потапенко создает музыку под псевдонимом ПТП, а Каменских стала NK. Недавно пара уехала в путешествие. Сначала звезд можно было увидеть в столице Испании - Мадриде, а теперь Алексей и Настя находятся в ОАЭ.

Каменских на новых сторис рассказала, куда решила отправиться с Потапенко:

"Мы приехали посмотреть на одну из самых знаменитых мечетей в Арабских Эмиратах, это в городе Абу-Даби. И нас заставили приодется, например впереди меня идет шейх. И этот шейх хочет, чтобы я такое носила каждый день, ему нравится что я закрытая и открываюсь только для него. Но, Лёха, фигушки".

Также Настя опубликовала пост, в котором Алексей сделал селфи во время прогулки по мечети шейха Заида, которая входит в десятку самых больших мечетей на планете Земля.

"Обожаю путешествовать с тобой, Алексей Потапенко", - написала Каменских.

"Вы как Аладдин и Жасмин", - написал один из фанатов под фото.

Напомним, Потап заставил Каменских преобразиться и ходить в закрытых нарядах

А еще Politeka сообщала, что Каменских рассказала о свободе, сверкая фигурой в красном бикини

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