Украинский продюсер, автор песен и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) в преддверии Хэллоуина решил напугать украинцев «жутким» видео, которое снял вместе с сыном.
Как пишет Politeka.net, новыми кадрами артист поделился на своей странице в ТикТоке.
Как известно, до брака с Настей Каменских Потап был женат на Ирине Горовой. У пары родился сын Андрей, которому сейчас уже 13 лет. Несмотря на то, что мальчик живет с мамой, Потап часто проводит с ним время и делится совместными кадрами в соцсетях.
На этот раз отец и сын сняли короткое видео, явно вдохновленное предстоящим Хэллоуином. Сначала в кадре появился Андрей. Мальчик просто стоял посреди комнаты, однако затем улыбнулся, а специальный фильтр в этот момент сделал его улыбку каррикатурно-злодейской, добавив глазам мальчика красное свечение.
Затем то же самое произошло и с самим Потапом.
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В комментариях поклонники артиста не смогли промолчать.
«У него есть сын?», «Семейка», «Сколько я спала у них есть сын», «Ооо мистер пропер», «отдай мне своего сына!», «Потап когда видео с Настей?», «Это его сын?», «Волосы по-любому от отца», «А это его и Насти родной сын?», «Пацан красивый», - пишут люди.
Напомним, экс-жена Потапа Горовая уехала в Узбекистан и удивила новыми кадрами.
Как сообщала Politeka, экс-супруга Потапа Горовая вместе с дочкой заставили задуматься украинцев.
Также Politeka писала, что Потап показал, как проводит время с сыном, кадры прогулки.