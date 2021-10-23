Известная продюсер и бывшая супруга популярного артиста Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая показала кадры с путешествия.

Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является известным музыкальным продюсером. Также она является соосноватильницей продюсерского центра MOZGI Entertainment. В 2014-ом году Ирина и Потап (Алексей Потапенко) развелись, но всё также продолжают общение и работу над проектами. У них есть общий сын - Андрей Потапенко. Также у Горовой есть дочь - Наташа.

Так, на этот раз экс-супруга Потапа опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ирина Горовая отправилась в путешествие в восточную страну - Узбекистан. Оттуда она показала разные кадры, как с достопримечательностей, так и с местными жителями.

"Восточная сказка", - прокомментировала фото Ирина Горовая.

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Также, на одном из фото она засветилась в компании молодых мужчин.

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