Бывшая жена Потапа Ирина Горовая рассказала, какие чувства испытывает к своему бывшему мужу Алексею Потапенко, который сейчас женат с Настей Каменских.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая в сюжете программы "ЖВЛ" рассказала о своих чувствах к бывшему мужу. Оказалось, что в свое время этих двоих объединял не только брак и общий сын, но и продюсерский бизнес, они вместе основали компанию Mozgi Entertainment.

После развода в 2015 году Ирина и Алексей не стали делить общий прибыльных проект и продолжили работать вместе в своем продюсерском центе, будучи полноправными партнерами. Сейчас Горовая и Потапенко еще и хорошие друзья.

По словам Ирины, она не может относиться к Потапу по-другому. "Мне кажется, если ты когда-нибудь любил этого человека, его невозможно ненавидеть", - рассказала бывшая жена о Потапе.

Сам Алексей в этом же сюжете признался, что расставание с Ирой было для него тяжелым, но поступить иначе и изменять ей он не мог. "Не мучай другого человека, ну приди и скажи, что у нас не выходит. Это было очень тяжело, это было очень больно. Тогда сердце разбивалось", - поделился своими переживаниями Потап.

Напомним, Экс-супруга Потапа впечатлила кадрами с отдыха в древнем городе: "Малышка на миллиард".

Как сообщала Politeka, Экс-супруга Потапа Горовая вместе с дочкой заставили задуматься украинцев: "Как часто вы работаете с этим?".

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