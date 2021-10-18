Известная продюсер и бывшая жена популярного музыканта Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая отправилась в путешествие в город Самарканд, Узбекистан.

Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является известным музыкальным продюсером. Также она является соосноватильницей продюсерского центра MOZGI Entertainment. В 2014-ом году Ирина и Потап (Алексей Потапенко) развелись, но всё также продолжают общение и работу над проектами. У них есть общий сын - Андрей Потапенко.

Так, на этот раз Ирина Горовая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Экс-супруга Потапа отправилась в город Самарканд, который находится в Узбекистане (чтобы посмотреть все фото, доскрольте до конца страницы).

"Самарканд один из самых древних городов в мире, который стал столицей региона Мавераннахр во времена Тамерлана в 1370 году. Невероятно огромная империя, которая простиралась от Индии до Османской империи. Благодаря своей мощи и любви к искусству, Тамерлан заселил город ремесленниками и мастерами со всей империи и говорят, что мечети строил за 3 года", - рассказала Ирина Горовая.

Экс-супруге Потапа оставили несколько приятных комментариев под фото: "Малышка на миллиард", "Мам, ну какая же ты", "Какая красота".

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