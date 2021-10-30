Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как проводит вечер перед Хэллоуином, покорив игривым образом в просвечивающемся наряде.
Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Настя поделилась своим свежим фото.
Судя по обстановке на снимке, Каменских решила провести вечер в ресторане. Она сидела за столиком с коктейлем перед собой. Для вечернего выхода певица выбрала стильный и соблазнительный образ.
Так, Настя позировала в черной водолазке из просвечивающейся ткани. Под ней был виден черный бюстгальтер певицы.
Образ Каменских дополнил эффектный макияж с подчеркнутыми темными тенями глазами и помадой теплого нюдового оттенка. Свои роскошные кудрявые волосы певица оставила распущенными.
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«Вечер Хэллоуина», - подписала фото Настя.
Ее подписчики тут же отреагировали на пост. Многие из них напомнили певице о том, что Хэллоуин наступит только 31 числа.
«Класс! Ооооочень красиво! Настя, я тебя обожаю!», «Красивая», «Шикарная», «Не страшно совсем», «А Почему без Алексея?», «Хэллоуин завтра», «Настюха ты как всегда загадка», «Сегодня не Хэллоуин», - пишут люди.
Напомним, Каменских изумила видом в мини-платье с раскованными вырезами.
Как сообщала Politeka, Каменских в купальнике с крошечными лямками высмеяли из-за неловкого вида.
Также Politeka писала, что коренастый "Холостяк" под маской Грифона взволновал Каменских и Полякову.