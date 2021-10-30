"Не страшно совсем"

Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как проводит вечер перед Хэллоуином, покорив игривым образом в просвечивающемся наряде.

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Настя поделилась своим свежим фото.

Судя по обстановке на снимке, Каменских решила провести вечер в ресторане. Она сидела за столиком с коктейлем перед собой. Для вечернего выхода певица выбрала стильный и соблазнительный образ.

Так, Настя позировала в черной водолазке из просвечивающейся ткани. Под ней был виден черный бюстгальтер певицы.

Образ Каменских дополнил эффектный макияж с подчеркнутыми темными тенями глазами и помадой теплого нюдового оттенка. Свои роскошные кудрявые волосы певица оставила распущенными.

«Вечер Хэллоуина», - подписала фото Настя.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост. Многие из них напомнили певице о том, что Хэллоуин наступит только 31 числа.

«Класс! Ооооочень красиво! Настя, я тебя обожаю!», «Красивая», «Шикарная», «Не страшно совсем», «А Почему без Алексея?», «Хэллоуин завтра», «Настюха ты как всегда загадка», «Сегодня не Хэллоуин», - пишут люди.

Напомним, Каменских изумила видом в мини-платье с раскованными вырезами.

Как сообщала Politeka, Каменских в купальнике с крошечными лямками высмеяли из-за неловкого вида.

Также Politeka писала, что коренастый "Холостяк" под маской Грифона взволновал Каменских и Полякову.