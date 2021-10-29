Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), недавно устроила себе с супругом жаркий отпуск и удивила фигурой во время прогулки на пляже.

Популярная исполнительница не желает скрывать свою фигуру и теперь постоянно демонстрирует ее при каждом удобном случае. В маленьком красном купальнике Настя прогулялась на пляже и показала себя во все красе.

Однако многих разозлило то, что звезда надела бикини и натянула при этом лямки слишком высоко, выставляя себя напоказ:

«NK: “What a lovely day 🥰🌴☀️”» - сказано в подписи к короткому видео.

Пользователи ответили на демонстрацию фигуры Насти:

«Шикарная Настя; Ещё бы и на уши потянула бы; Самая красивая❤️; Мясисто; Бедристая такая; Спасибо за реальное видео, теперь я не парюсь почему у меня попа плоская))) ведь у феи Насти, она еще более приплюснутая🤣🤣🤣; Тошно смотреть! Пора цензуру вводить на такие фото и видео! Самой то не стыдно?!; Ну сняла бы и трусы, было бы вообще кайф; Плоская или нет, Потапу хватает».

По мнению Насти, она многие годы училась принимать себя и знает, что легко набирает лишний вес. Поэтому теперь звезда старается не комплексовать из-за внешности показывает себя без фильтров.

Чтобы не отвечать на негатив, Каменских также долго училась удерживаться от отрицательных высказываний. Теперь звезда спокойно интригует кадрами в маленьких купальниках, чувствуя себя уверенно в любом виде.

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