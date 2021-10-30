Известная украинская певица и звездный детектив шоу "Маска" Настя Каменских не перестает удивлять своими эффектными нарядами во время нового сезона.

Как пишет Politeka.net, перед шоу певица до мелочей продумывает каждый свой наряд и имеет ошеломляющий вид.

У себя в Инстаграм-аккаунте звездный детектив Настя Каменских анонсировала новый эфир и показала свой оригинальный аутфит.

Артистка игриво позирует в желтом мини-платье по фигуре с объемными плечами и длинными рукавами, а также эффектными вырезами в зоне декольте. Свой наряд Настя соединила с черными туфлями с острым носком и на завязках.

Прическа в виде высокого хвоста и современных цветных прядей у лица подчеркнула оригинальный силуэт наряда. И еще один не менее яркий акцент образа – смелый макияж smoky eyes.

«Страшно красивое и как всегда захватывающее шоу @maskaukrainetv 🎭.Сегодня в 21:00 на @kanalukraina будьте готовы вместе с нами наслаждаться выступлениями наших Масок - Гориллы, Тигра, Робота, Мухомора, Грифона и других! 😍 И конечно же, отгадывать, кто же скрывается за ними. Каждый выпуск интрига и накал только нарастают 🔥 это очень интересно!», - написала певица.

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