Певица Настя Каменских на шоу "Маска", где выступает в качестве звездного детектива, дала исчерпывающие ответы на вопросы, которые уже давно мучают ее поклонников.

Как известно, 34-летняя Каменских и ее 40-летний муж рэпер Потап (Андрей Потапенко) уже два года в официальном браке, но их отношения начались, намного ранее, когда Потап был еще женат на Ирине Горовой.

Поклонники этой яркой парочки мечтают о том, чтобы у них появилось потомство. Неоднократно в Сети заговаривали о беременности Каменских, но каждый раз слухи не подтверждались. Как обстоят дела сейчас, певица рассказала ведущей бэкстейджа "Маски" Натэлле Кирс, передает Politeka.net.

Последняя вспомнила, что в первом сезоне "Маски", было много намеков от звезд об их личной жизни - будут ли какие-то намеки теперь и от Насти?

"Все, что я хочу, я показываю в своих соцсетях. Конечно, есть некоторые моменты, которые я оставляю для себя... "Беременна ли я?", - все спрашивают. Не беременна! "С мужем ли я?", - живу с мужем, у нас все прекрасно. Будет ли тут какой-то анонс? Пока еще не планировали, надо подумать...", - честно ответила Каменских.

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