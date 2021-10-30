"Не страшно зовсім"

Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як проводить вечір перед Хелловіном, підкоривши грайливим образом у вбранні, що просвічується.

Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Настя поділилася своїм свіжим фото.

Судячи з обстановки на знімку, Каменських вирішила провести вечір в ресторані. Вона сиділа за столиком з коктейлем перед собою. Для вечірнього виходу співачка вибрала стильний і спокусливий образ.

Так, Настя позувала в чорній водолазці з просвічується тканини. Під нею було видно чорний бюстгальтер співачки.

Образ Каменських доповнив ефектний макіяж з підкресленими темними тінями очима і помадою теплого нюдового відтінку. Своє розкішне кучеряве волосся співачка залишила розпущеним.

"Вечір Хеллоуїна", - підписала фото Настя.

Її передплатники тут же відреагували на пост. Багато з них нагадали співачці про те, що Хеллоуїн настане тільки 31 числа.

"Клас! Дууууже красиво! Настя, я тебе обожнюю!", "Красива», «шикарна", "не страшно зовсім", "а чому без Олексія?", "Хеллоуїн завтра", "Настюха ти як завжди загадка", "сьогодні не Хеллоуїн", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських здивувала видом в міні-сукні з розкутими вирізами.

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