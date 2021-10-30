Олексій Потапенко (Потап), який одружений на Насті Каменських, показав незвичайний образ, розвеселивши українців.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко є успішним артистом, який прославився завдяки дуету "Потап і Настя". Тепер пара одружилася і кожен почав вести сольну кар'єру. Настя Каменських стала NK, а Потап - ПТП. Зірка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На відео Потап лежав у футболці, знімаючи себе на камеру. Олексій грав бровами, після чого застосував фільтр і показав вже себе з макіяжем. У виконавця з'явилися вії, нафарбовані губи, підведені очі і брови.

"Привіт", - написав Олексій.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ще один Шура", "він хворий", "на жаль, життя не Instagram, фільтр не використовуєш", "пустун", "Космос".

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