Співачка Настя Каменських, дружина репера та продюсера Потапа (Андрія Потапенка), "розворушила" українців несподіваним питанням.

34-річна артистка опублікувала свіже фото з особистого архіву у своєму мікроблозі в Instagram, яке, судячи з усього було зроблено влітку в Мексиці, передає Politeka.net.

Настя позувала в білій футболці з чорно-білим тигром на грудях і світлій джинсовій спідниці, що тісно обтягнула її ніжки. В руках співачка тримала стильну бежеву сумочку.

У підписі Каменських задумалася, який сьогодні день, 1 листопада - початок місяця та тижня, закликавши шанувальників до дії. А також поцікавилася в підписників, чи вбиралися вони на Хеллоуїн, 31 жовтня, і ким.

"Перший день місяця і одночасно перший день тижня 🗓 сьогодні - той самий ідеальний момент, щоб нарешті почати реалізовувати свої плани ✔️ До речі, розкажіть, чи святкували вчора Хелловін? 🎃 Якщо так, то ким вбралися?", - запитала співачка.

Користувачі кинулися відповідати:

"Я вбралася платіжкою за комуналку😂"

"Вбралася відьмою, так що все банально 😉 святкувати ходили з чоловіком на парад Дня мертвих - Мексиканське свято пам'яті померлих. У нас, в Техасі, він дуже популярний"

"Не святкував, але дивився на інших❤️"

"Спасибі, що нагадала!) 😃 день і справді особливий🔥 святкувала, в образі Харлі Квінн😍"

"Ні. День чортів не святкую"

"У нас в Україні кожен день Хеллоуїн!!!"

"Деяким і вбиратися не треба😁"

"Підтримую, прекрасний день, щоб почати щось давно заплановане😍 🔥"

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