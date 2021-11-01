Певица Настя Каменских, жена рэпера и продюсера Потапа (Андрея Потапенко), "расшевелила" украинцев неожиданным вопросом.
34-летняя артистка опубликовала свежее фото из личного архива в своем микроблоге в Инстаграм, которое, судя по всему было сделано летом в Мексике, передает Politeka.net.
Настя позировала в белой футболке с черно-белым тигром на груди и светлой джинсовой юбке, тесно обтянувшей ее ножки. В руках певица держала стильную бежевую сумочку.
В подписи Каменских задумалась, какой сегодня день, 1 ноября - начало месяца и недели, призвав поклонников к действию. А также поинтересовалась у подписчиков, наряжались ли они на Хэллоуин, 31 октября, и кем.
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"Первый день месяца и одновременно первый день недели 🗓 Сегодня - тот самый идеальный момент, чтобы наконец начать реализовывать свои планы ✔️ Кстати, расскажите, праздновали ли вчера Хеллоуин? 🎃 Если да, то кем нарядились?", - спросила певица.
Пользователи кинулись отвечать:
"Я нарядилась платежкой за комуналку😂"
"Нарядилась ведьмой, так что все банально 😉 праздновать ходили с мужем на парад Дня Мертвых - мексиканский праздник памяти умерших. У нас, в Техасе, он очень популярен"
"Не праздновал, но смотрел на других❤️"
"Спасибо, что напомнила!)😃 день и вправду особенный🔥 Праздновала, в образе Харли Квинн😍"
"Нет. День чертей не праздную"
"У нас в Украине каждый день хэллоуин!!!"
"Некоторым и наряжаться не надо😁"
"Поддерживаю, прекрасный день, чтобы начать что-то давно запланированное 😍🔥"
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