Певица Настя Каменских, жена рэпера и продюсера Потапа (Андрея Потапенко), "расшевелила" украинцев неожиданным вопросом.

34-летняя артистка опубликовала свежее фото из личного архива в своем микроблоге в Инстаграм, которое, судя по всему было сделано летом в Мексике, передает Politeka.net.

Настя позировала в белой футболке с черно-белым тигром на груди и светлой джинсовой юбке, тесно обтянувшей ее ножки. В руках певица держала стильную бежевую сумочку.

В подписи Каменских задумалась, какой сегодня день, 1 ноября - начало месяца и недели, призвав поклонников к действию. А также поинтересовалась у подписчиков, наряжались ли они на Хэллоуин, 31 октября, и кем.

"Первый день месяца и одновременно первый день недели 🗓 Сегодня - тот самый идеальный момент, чтобы наконец начать реализовывать свои планы ✔️ Кстати, расскажите, праздновали ли вчера Хеллоуин? 🎃 Если да, то кем нарядились?", - спросила певица.

Пользователи кинулись отвечать:

"Я нарядилась платежкой за комуналку😂"

"Нарядилась ведьмой, так что все банально 😉 праздновать ходили с мужем на парад Дня Мертвых - мексиканский праздник памяти умерших. У нас, в Техасе, он очень популярен"

"Не праздновал, но смотрел на других❤️"

"Спасибо, что напомнила!)😃 день и вправду особенный🔥 Праздновала, в образе Харли Квинн😍"

"Нет. День чертей не праздную"

"У нас в Украине каждый день хэллоуин!!!"

"Некоторым и наряжаться не надо😁"

"Поддерживаю, прекрасный день, чтобы начать что-то давно запланированное 😍🔥"

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