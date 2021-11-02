Популярная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером Потапом, написала длинный пост, в котором поблагодарила мужа и команду за четыре года плодотворного труда.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя известная украинская певица, снискавшая славу в группе "Потап и Настя", после распада группы начала сольную карьеру под псевдонимом NK.

Настя Каменских активно делится с почти 5,5 миллионной аудиторией фотографиями с концертов, а также показывает свою повседневную жизнь. На этот раз Настя решила подвести итоги за четыре года сольной карьеры и поблагодарила свою команду, мужа Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) за плодотворный труд и поклонников за любовь к ее творчеству.

"А благодарить вас мне действительно есть за что. Ваша любовь к моей музыке - это и десятки премий за лучшие видео и песни, и награды Певица года, попадание в Billboard, Music Choice, до топовых плейлистов. Более полумиллиарда зрителей посмотрели видео на моем YouTube-канале и миллионы - в TikTok. Вдумываясь в эту цифру, я просто схожу с ума! 😳 ",- сказала Настя.

Настя Каменских сказала, что за годы сольной карьеры нашла себя, а также обратилась к Потапу.

"И конечно, мой @realpotap - не перестану благодарить тебя за талант и гениальность, за твою красивую душу! За нашу любовь и музыку, которую мы создаем с тобой❤️", - нежно сказала певица.

Ранее Politeka писала, что "Беременна ли я?": Каменских за кулисами шоу " Маска "расставила все точки над" i " про себя и Потапа.

Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде озадачила украинцев, перепутав даты: "Ты как всегда загадка".

A еще Politeka сообщала, что Потап смутил украинцев видом с ресницами и мейкапом: "Еще один Шура".