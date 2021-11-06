Популярная украинская певица Настя Каменских показала очаровательное фото мамы Лидии Каменских и поздравила ее с днем рождения.
Как сообщает Politeka.net, известная певица Настя Каменских, которая стала звездным детективом шоу "Маска", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть очаровательное фото своей мамы Лидии Каменских, а в подписи к нему трепетно поздравила ее с днем рождения.
На новой фотографии теща Потапа запечатлена в светлой гримерке и выглядит очень мило. На ней светлый свитер, волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице красивый макияж. Надо сказать, что женщина выглядит просто потрясающе в свои 66 лет.
В подписи к фото Настя написала: "Я так тобой горжусь! Ты так красивая, современная и веселая. О такой маме мечтает каждый! С днем рождения, любимая. Пожалуйста, будь здоровенькая, а все остальное мы сделаем". А муж Каменских Потап в комментариях написал: "Обожаю".
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