Популярная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером Потапом, показала короткие кадры с тренировки дома и застветила фигуру в маленьком синем костюме.
Каменских гордится тем, что смогла сбросить двадцать килограмм, причем теперь она научилась любить свое тело и иногда злит поклонников излишней откровенность. Каменских не только постоянно показывает тело в маленьких бикини, но и намеренно делает на этом акцент.
На тренировках певицы не обходится без детских и юморных видео, подражая популярным блогерам в Тик-Токе, Каменских постоянно снимает различные кадры с челленджами, танцевальными связками и неловким кривлянием.
В этот раз Настя Каменских в синем спортивном костюме покрасовалась дома на тренировке и засветила фигуру с разных ракурсов. Причем звезда не стала втягивать живот и показала себя такой, как есть.
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До этого в рваных мини-шортах Каменских покрутила бедрами, хвастаясь фигурой.
«Самого доброго утра вам 😘 Выберите свой сегодняшний муд по фото» - пишет Настя под серией кадров из отдыхе.
Пользователи сети сразу же оценили:
«И Вам ❤️🙌; Взаимно 👏; Наверное 3 😏 по моему настроению муд такой😂; Вы пример для многих ребят и девушек!; Напишите свой план питания на день, если не сложно 🍉🍓🥬; И вам доброго обаятельная красотка❤️; Love 🔥; Это не ножки, это волшебство!💖; красотка всегда!».
Ранее Politeka писала, что "Беременна ли я?": Каменских за кулисами шоу " Маска "расставила все точки над" i " про себя и Потапа.
Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде озадачила украинцев, перепутав даты: "Ты как всегда загадка".
A еще Politeka сообщала, что Потап смутил украинцев видом с ресницами и мейкапом: "Еще один Шура".