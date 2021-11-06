Популярная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером Потапом, показала короткие кадры с тренировки дома и застветила фигуру в маленьком синем костюме.

Каменских гордится тем, что смогла сбросить двадцать килограмм, причем теперь она научилась любить свое тело и иногда злит поклонников излишней откровенность. Каменских не только постоянно показывает тело в маленьких бикини, но и намеренно делает на этом акцент.

До этого в рваных мини-шортах Каменских покрутила бедрами, хвастаясь фигурой.

«Самого доброго утра вам 😘 Выберите свой сегодняшний муд по фото» - пишет Настя под серией кадров из отдыхе.

Пользователи сети сразу же оценили:

«И Вам ❤️🙌; Взаимно 👏; Наверное 3 😏 по моему настроению муд такой😂; Вы пример для многих ребят и девушек!; Напишите свой план питания на день, если не сложно 🍉🍓🥬; И вам доброго обаятельная красотка❤️; Love 🔥; Это не ножки, это волшебство!💖; красотка всегда!».

Ранее Politeka писала, что "Беременна ли я?": Каменских за кулисами шоу " Маска "расставила все точки над" i " про себя и Потапа.

Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде озадачила украинцев, перепутав даты: "Ты как всегда загадка".

A еще Politeka сообщала, что Потап смутил украинцев видом с ресницами и мейкапом: "Еще один Шура".