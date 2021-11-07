Известный репер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) устроил зажигательные танцы со своей супругой певицей Настей Каменских в своем доме.

Соответствующее видео знаменитость выложил у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Как известно, на этой неделе Потап презентовал новый хит ZAVTRA группы MOZGI. Также известно, что звездная чета любит снимать ролики в интерьерах своего роскошного особняка, так что попутно поклонники могут еще и заглянуть в жилище знаменитостей.

На выходных Потап поделился забавным роликом, на котором он с супругой танцуют под новую песню в домашней одежде в своей гостиной.

Настя одета в темный велюровый костюм, слегка расстёгнутый на бюсте, а сам Потап облачился в широкие штаны красного цвета и белую футболку. На голову репер натянул шапку с помпоном.

На видео видно сначала Каменских, которая двигается под ритмичную музыку и подпевает, потом в кадре замечен Потап, который показывает крупным планом новогоднее украшение, а после супруги весело танцуют и кривляются на камеру.

Напомним, что Потап в ванной показал, как развлекается наедине с Каменских: "Через экран чувствуется".

Как сообщала Politeka, Каменских кокетливо вильнула бедрами в рваных мини-шортах и впечатлила мужа Дорофеевой: кадры из жаркого Египта.

Также Politeka писала, что Каменских показала зажигательный танец перед камерой в одном купальнике: "Ах, какая женщина!".