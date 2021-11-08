Популярная исполнительница Настя Каменских со своим супругом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) устроили шумное застолье в доме.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм в разделе Stories Каменских поделилась кадрами веселья.

Среди гостей была замечена мама Насти – Лидия Петровна, ее лучшая подруга, дизайнер Анна Андрийчук и другие.

Гости пели украинские песни, танцевали и веселились.

"И так всегда сколько себя помню", - говорится в публикации.

Настя Каменских была одета в темный костюм, а волосы ее были распущены.

Отметим, Настя Каменских, несмотря на плотный график, успевает также вести аккаунты в соцсетях. Так, на ее Инстаграм подписаны уже 5,4 миллиона пользователей Сети, а на Тик Ток - 2,5 миллиона.

Напомним, что Потап в ванной показал, как развлекается наедине с Каменских: "Через экран чувствуется".

Как сообщала Politeka, Каменских кокетливо вильнула бедрами в рваных мини-шортах и впечатлила мужа Дорофеевой: кадры из жаркого Египта.

Также Politeka писала, что Каменских показала зажигательный танец перед камерой в одном купальнике: "Ах, какая женщина!".