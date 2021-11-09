Певица Настя Каменских побывала в своем отчем доме - в гостях у мамы, Лидии Павловны, которая собрала гостей, чтобы отметить свой день рождения. Естественно, дочь с зятем (рэпером Потапом) были в числе приглашенных.

"Приехали отмечать Лидусика ДР. Я чуть ли не впервые зашла в квартиру после смерти папы", - сообщила Настя на кадрах, которыми поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Как известно, ее папы, Алексея Жмура, не стало 25 января этого года.

Каменских провела мини-экскурсию по квартире, в которой жила еще до славы и до свадьбы с Потапом. Судя по кадрам, это квартира-студия, с большим пространством, выполненным в одном стиле. Большая уютная гостиная с причудливой люстрой и выходом на стильную кухню, "персиковые" стены и множество картин с фото в рамочках.

"Хотите я вам покажу много всего? Тут есть просто такие раритетные фотки, разные штуки...", - говорит на кадрах Настя, хвастаясь убранством квартиры и ее "секретами".

Примечательно, что имеется даже ее собственный портрет в вызывающем наряде и не менее вызывающей позе.

Кроме того, на камеру попало само застолье: певица засняла маму с подругами, свою подругу Анну Завгороднюю (бывшую жену музыканта Позитива), а также своего возлюбленного.

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