Певица и одна из детективов шоу "Маска" Настя Каменских перед каждым выходом нового эфира хвастается модными преображениями, чтобы подогреть интерес к себе, и этот раз не стал исключением.

Певица любит быть перед камерой в ярких образах, поэтому всегда выбирает открытые костюмы и платье с внушительными вырезами, чтобы иметь возможность похвастаться пышными формами. По мнению Каменских, если ранее она себя стеснялась, то теперь этого делать не будет.

Уже не раз Каменских высмеивали за фото в одних трусах или неловкий вид в купальнике, натянутый с лямками до самой талии. Саму звезду это не смущает, и она продолжает делать на фото очевидный пикантный подтекст.

В этот раз Настя сделала акцент на формах с вырезом в лавандовом платье, поэтому смогла обратить на себя внимание Дзидзьо, артист театрально изобразил удивление, пока смотрел прямо на ее бюст.

Под похожим постом фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вам идет блонд", "Королева", "Это очень-очень красиво", "Бомба фото", "Вообще нет догадок", "Шикарный вид, очень круто", "Ждем с нетерпением новый выпуск", "Вас не узнать", "Это Ким Кардашьян?".

Напомним, Каменских показала зажигательный танец перед камерой в одном купальнике

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