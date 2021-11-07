Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как обычно дурачится на выходных и как выглядит в спортивном костюме перед мужем дома.

Настя Каменских уже давно начала вести не только Инстаграм, но и Тик-Ток. Причем ради социальных сетей певица всячески экспериментирует и нередко снимает видео не по возрасту.

Каменских часто простят прекратить снимать подобный контент с кривляниями, ведь она уже не ребенок, но артистка никого не слушает и даже привлекает к записям Потапа. В этот раз, до того как снимать очередное видео с неловкими танцами и кривляниями под музыку, певица похвасталась костюмом.

В темном костюме Каменских покрасовалась перед камерой и для большей привлекательности не постеснялась открыть зону декольте. Намерено расстегнув кофту, артистка сразу показала формы.

Ранее Каменских решила провести вечер в ресторане. Она сидела за столиком с коктейлем перед собой. Для вечернего выхода певица выбрала стильный и соблазнительный образ.

Образ Каменских дополнил эффектный макияж с подчеркнутыми темными тенями глазами и помадой теплого нюдового оттенка. Свои роскошные кудрявые волосы певица оставила распущенными.

Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде удивила украинцев: "Ты как всегда загадка".

Также Politeka писала, что Каменских неожиданно подвела итоги: "Я просто схожу с ума...".

А еще Politeka рассказывала, что Настя Каменских в узкой юбке покрасовалась на камеру: "У нас в Украине...".