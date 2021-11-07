Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как обычно дурачится на выходных и как выглядит в спортивном костюме перед мужем дома.
Настя Каменских уже давно начала вести не только Инстаграм, но и Тик-Ток. Причем ради социальных сетей певица всячески экспериментирует и нередко снимает видео не по возрасту.
Каменских часто простят прекратить снимать подобный контент с кривляниями, ведь она уже не ребенок, но артистка никого не слушает и даже привлекает к записям Потапа. В этот раз, до того как снимать очередное видео с неловкими танцами и кривляниями под музыку, певица похвасталась костюмом.
В темном костюме Каменских покрасовалась перед камерой и для большей привлекательности не постеснялась открыть зону декольте. Намерено расстегнув кофту, артистка сразу показала формы.
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Ранее Каменских решила провести вечер в ресторане. Она сидела за столиком с коктейлем перед собой. Для вечернего выхода певица выбрала стильный и соблазнительный образ.
Образ Каменских дополнил эффектный макияж с подчеркнутыми темными тенями глазами и помадой теплого нюдового оттенка. Свои роскошные кудрявые волосы певица оставила распущенными.
Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде удивила украинцев: "Ты как всегда загадка".
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