Популярная украинская певица Настя Каменских показала дома после тренировки, как ей нравится дурачиться на камеру и смешить фанатов разными челленджами.
Настя Каменских показывает новые кадры в Инстаграм каждый день, ведь постоянно что-то меняет в своих буднях и много занимается новыми проектами. Не забывает артистка о времени для себя.
Как известно, в графике Насти есть свои неизменные моменты – она рано ложится спать и рано встает, правильно питается даже в гостях у друзей и приносит к ним свою еду. Также нередко Настя занимается спортом дома вместе с мужем или одна.
После очередной тренировки Каменских в маленьких шортах и топе повеселилась на камеру и показала, как надо правильно двигаться. После того, как певица немного покрутилась перед объективом, она сама посмеялась над своей ловкостью.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Трагедия с женщиной на железной дороге: "Поезд "Киев-Харьков" на полном ходу..."
Украинцам ограничили въезд в ЕС, детали решения: "исключили из списка"
Тригубенко разоткровенничался об отношениях после провала в "Холостячке" и успел пожалеть: "Наговорил кучу лишнего"
В Минздраве приняли окончательное решение, кому можно не делать прививку от ковида: какие документы потребуются
Ранее мы писали, что уже не раз Каменских высмеивали за фото в одних трусах или неловкий вид в купальнике, натянутый с лямками до самой талии. Саму звезду это не смущает, и она продолжает делать на фото очевидный пикантный подтекст.
Недавно Настя сделала акцент на формах с вырезом в лавандовом платье, поэтому смогла обратить на себя внимание Дзидзьо, артист театрально изобразил удивление, пока смотрел прямо на ее бюст.
Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде удивила украинцев: "Ты как всегда загадка".
Также Politeka писала, что Каменских неожиданно подвела итоги: "Я просто схожу с ума...".
А еще Politeka рассказывала, что Настя Каменских в узкой юбке покрасовалась на камеру: "У нас в Украине...".