Популярная украинская певица Настя Каменских показала дома после тренировки, как ей нравится дурачиться на камеру и смешить фанатов разными челленджами.

Настя Каменских показывает новые кадры в Инстаграм каждый день, ведь постоянно что-то меняет в своих буднях и много занимается новыми проектами. Не забывает артистка о времени для себя.

Как известно, в графике Насти есть свои неизменные моменты – она рано ложится спать и рано встает, правильно питается даже в гостях у друзей и приносит к ним свою еду. Также нередко Настя занимается спортом дома вместе с мужем или одна.

После очередной тренировки Каменских в маленьких шортах и топе повеселилась на камеру и показала, как надо правильно двигаться. После того, как певица немного покрутилась перед объективом, она сама посмеялась над своей ловкостью.

Ранее мы писали, что уже не раз Каменских высмеивали за фото в одних трусах или неловкий вид в купальнике, натянутый с лямками до самой талии. Саму звезду это не смущает, и она продолжает делать на фото очевидный пикантный подтекст.

Недавно Настя сделала акцент на формах с вырезом в лавандовом платье, поэтому смогла обратить на себя внимание Дзидзьо, артист театрально изобразил удивление, пока смотрел прямо на ее бюст.

Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде удивила украинцев: "Ты как всегда загадка".

Также Politeka писала, что Каменских неожиданно подвела итоги: "Я просто схожу с ума...".

А еще Politeka рассказывала, что Настя Каменских в узкой юбке покрасовалась на камеру: "У нас в Украине...".