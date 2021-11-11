Популярная украинская певица Настя Каменских перед тренировкой записала новое видео и показала интерьер элитного дома, где живет вместе с Потапом.

Настя Каменских вместе с супругом Потам живет в поселке Романков, неподалеку от Конча-Заспы. Для семейной жизни пара выбрала двухэтажное поместье, построенное в итальянском стиле. Причем соседями пары стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которые с ними в хороших отношениях.

На территории двора у пары есть бассейн, большая зона для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение.

Как видно из Стори Насти, показывающей забавные танцы перед утренней тренировкой, интерьер дома имеет светлые тона. Артистка часто делится в сети фото и видео из просторного зала, где показывает, как организовано пространство в нем.

Отметим, также на первом этаже есть просторная кухня, столовая, гостиная и специальная зона для занятий спортом. На втором этаже у супругов есть большая спальня, гардеробная и ванная комната.

Как известно, в графике Насти есть свои неизменные моменты – она рано ложится спать и рано встает, правильно питается даже в гостях у друзей и приносит к ним свою еду. Также нередко Настя занимается спортом дома вместе с мужем или одна.

После очередной тренировки Каменских в маленьких шортах и топе повеселилась на камеру и показала, как надо правильно двигаться. После того, как певица немного покрутилась перед объективом, она сама посмеялась над своей ловкостью.

Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде удивила украинцев: "Ты как всегда загадка".

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