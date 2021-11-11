Популярная исполнительница Настя Каменских со своим супругом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) часто показывают в Инстаграм, как проводят счастливое и свободное время вместе на отдыхе.

34-летняя известная украинская певица стала вести социальные сети, чтобы делиться разными моментами с фанатами. Теперь артистка показывает свои образы и получает по несколько сотен комментариев под каждым кадром.

В стори звезда показала и себя настоящую без фильтров. Настя отправилась на прогулку с мужем и не стала наряжаться. Так как в свободное время пара предпочитает вместе заниматься музыкой, тренироваться и просто делать что-то вместе дома.

На кадрах видно, как Каменских выглядит и без косметики, которую не стала наносить, надев спортивный лук для пешей прогулки. В удобной куртке и шапке своего дизайна певица похвасталась тихим вечером.

Ранее Настя решила подвести итоги за четыре года сольной карьеры и поблагодарила свою команду, мужа Потапа за плодотворный труд и поклонников за любовь к ее творчеству.

"А благодарить вас мне действительно есть за что. Ваша любовь к моей музыке - это и десятки премий за лучшие видео и песни, и награды Певица года, попадание в Billboard, Music Choice, до топовых плейлистов. Более полумиллиарда зрителей посмотрели видео на моем YouTube-канале и миллионы - в TikTok. Вдумываясь в эту цифру, я просто схожу с ума! 😳 ",- сказала Настя.

Напомним, что Потап в ванной показал, как развлекается наедине с Каменских: "Через экран чувствуется".

Как сообщала Politeka, Каменских кокетливо вильнула бедрами в рваных мини-шортах и впечатлила мужа Дорофеевой: кадры из жаркого Египта.

Также Politeka писала, что Каменских показала зажигательный танец перед камерой в одном купальнике: "Ах, какая женщина!".