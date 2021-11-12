Звезда во время танца показала, что хранит в гардеробной

Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), засветила свой гардероб, в котором устроила танцы перед камерой.

Популярная артистка много уделяет внимания внешнему виду, пишет Politeka.net. Уже давно не секрет, что певица склонна у полноте, и чтобы привести себя в порядок она много занимается спортом и правильно питается.

На новом видео звезда продемонстрировала результаты работы над собой в обтягивающем костюме. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Красотка устроила танцы возле камеры.

При этом Настя каменских вела съемку в своей гардеробе. У настоящей модницы на полочках можно заметить много обуви.

За четыре часа публикация собрала почти 500 тысяч просмотров.

"Гардероб грез 😍😍😍. Настя огонь ❤️", "Кто о чем, а я хочу вон те красные кроссовки", "Сколько обуви😮❤️", "Классная гардеробная 👍😉 Интересно сколько обуви у Потапа😜😁😁😁", "Обувь…много… в гардеробе…ммммммечта😍", "Классная бейсболка и девушка ничо👍это обувной магазин, что ли?", "Сколько клевых пар у Насти 😍", "Не особо смотрела как танцует, но на гардероб обуви засмотрелась😍😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских разоткровенничалась о новой "влюбленности"

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