Народная и Заслуженная артистка Ольга Сумская показала свою подросшую дочь Анну Борисюк, а также засветилась с мамой Насти Каменских на съемках программы.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская почти 40 лет радует украинцев своей игрой в театре и кино. Звезда получила множество званий и продолжает активно работать на телевидении. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ольга показала, как проходили съемки программы "відкриттяпіслямова". На фотографии, которую разместила Сумская, можно увидеть Аллу Кудлай, 66-летнюю маму Насти Каменских - Лиду, а также дочь Сумской Анну Борисюк и саму Ольгу.

На еще одном сторис Ольга уже была с самой богатой певицей Украины - Камалией. Звезду так называют в СМИ, ведь она вышла замуж за пакистанского миллиардера.

На еще одном сторис Ольга была с другими участниками проекта. На фото можно заметить Анну Свиридову и Олега Скрипку.

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