Украинская певица Настя Каменских перед очередным выходом шоу "Маска" решила покрасоваться модным образом и новой прической, чем впечатлила фанатов.

В этот раз Каменских в новом эфире шоу появится в роли игривой кокетки-брюнетки. Короткие локоны под каре, укороченная челка и оригинальная одежда создали непривычный лук.

Причем звезда выбрала оригинальный пиджак на шнуровке ярко-оранжевого цвета и черные велосипедки:

«Столько тайн, красоты, музыки и загадок 😍✨🔥 Уже сегодня в 21:00 ждём вас, чтобы вместе насладиться этим невероятным шоу @maskaukrainetv 🤩 С каждый новым выпуском Маски запутывают нас с детективами все больше! Поэтому без вас нам не разобраться 🧡 Обязательно смотрите и пишите подсказки здесь в комментариях 🤫» - высказалась Каменских.

Пользователи сети тут же отреагировали:

«Ваааау😮 Шикарнейшая; а вам идет такой образ😍😍; как всегда🔥; Ух!🔥; Живых людей тут нет ? Комменты ботные; Настя 🔥💔; какая игривая сегодня; мне нравится ваша смелость; с такой не скучно».

Напомним, Каменских честно показала лицо без косметики и фильтров на прогулке с Потапом

А еще Politeka писала, что Каменских засветила дизайнерский интерьер их с Потапом элитного особняка

Также Politeka сообщала, что Каменских в мини-шортах показала после домашней тренировки, как надо двигаться