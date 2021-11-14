Популярная певица Настя Каменских в ярком образе показала в сети забавное фото со своим коллегой по шоу "Маска" Олегом Винником.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за репером Потапом, во втором сезоне стала звездный детективом шоу "Маска". В своем профиле в Instagram звезда опубликовала забавное фото со своим коллегой по проекту, сделанное во время съемок.

Как видно, на снимке, который Настя сделала сама, они с Винником позирую в студии, на них те же образы, которые зрители видели в новом выпуске шоу "Маска". Так, певица пришла на съемки в откровенном пиджаке-корсете насыщенного оранжевого оттенка, который подчеркнул ее упругие прелести. А Олега Настя нарядила в забавные темные очки с такой же оранжевой оправой.

В подписи к публикации Каменских написала: "Заметчились в оранжевом с @olegg.vynnyk. Вчерашний эфир @maskaukrainetv был очень ярким, согласны? Интро по мотивам моего любимого сериала «Бумажный Дом», голоса Масок, которые восхищают техничностью и красотой, и их проникновенные выступления. И чем дальше – тем больше загадок". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Класс", "Крутые", "Хорошо смотритесь", "В оранжевом супер", "Красавцы", "Какие же вы милые", "Пускай и очки надел, но все же виден твой взгляд, куда он припадает".

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