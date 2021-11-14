Отгремел очередной выпуск шоу "Маска" с детективами Олей Поляковой, Андреем Данилко, Олегом Винником, Настей Каменских и Дзидзьо. В этот раз рассекретили имя Совенка.
Под маской Совенка скрывался лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец. Соответствующие кадры опубликованы на официальной страничке шоу в Инстаграм, передает Politeka.net. Ни один из детективов, к слову, не смог правильно назвать имя участника.
"Впервые мне приятно, что не только за себя стыдно, что я не угадал. На любого мог подумать, что там Сергей Танчинец, но только не Совенок! А тебе, Сергей, огромное спасибо за такой сюрприз!", - отметил Винник.
Полякова удивилась, как артист мог так высоко "ухать":
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"У тебя же очень низкий бархатный голос, как ты пел?"
"Ну как так может быть?", - удивлялся, в свою очередь, Данилко, который затем примерил маску Совенка.
"Я старался как можно лучше скрыть свой голос и запутать вас. Костюм интересен и чувствую себя в нем, как в дупле. Слышал, что вы мечтали увидеть Совенка без дупла, однако это цельный образ и по замыслу я должен был находиться здесь до конца", - прокомментировал Танчинец.
Пользователи, не менее пораженные, чем детективы, бурно обсуждают событие:
"Ничего себе... Даже и подумать не могла! Сергей классный👏Приятно было его увидеть в этом шоу😍"
"Только понравилась маска Совенок, так ее сразу выкинули 😂"
"Ой Божечки👏👏👏 я не могу😂😂😂 как Совенок из дупла выглядывал))) Теми лапками стучал по дуплу)))) классно сделали!!!"
"Это ка*ец! 😮 Это не подсказки, а сплошная плутанина! Я когда увидела Сергея, чуть глаза не растеряла!"
"А Данилко идёт маска Совенка 🤣"
"Наконец-то первая маска второго сезона, которую отгадал. Этого выпуска услышал там голос Сергея, и проверил подсказки все сошлось 😎 Была очень милая маска, жалко, что вылетела❤️"
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