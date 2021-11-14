Отгремел очередной выпуск шоу "Маска" с детективами Олей Поляковой, Андреем Данилко, Олегом Винником, Настей Каменских и Дзидзьо. В этот раз рассекретили имя Совенка.

Под маской Совенка скрывался лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец. Соответствующие кадры опубликованы на официальной страничке шоу в Инстаграм, передает Politeka.net. Ни один из детективов, к слову, не смог правильно назвать имя участника.

"Впервые мне приятно, что не только за себя стыдно, что я не угадал. На любого мог подумать, что там Сергей Танчинец, но только не Совенок! А тебе, Сергей, огромное спасибо за такой сюрприз!", - отметил Винник.

Полякова удивилась, как артист мог так высоко "ухать":

"У тебя же очень низкий бархатный голос, как ты пел?"

"Ну как так может быть?", - удивлялся, в свою очередь, Данилко, который затем примерил маску Совенка.

"Я старался как можно лучше скрыть свой голос и запутать вас. Костюм интересен и чувствую себя в нем, как в дупле. Слышал, что вы мечтали увидеть Совенка без дупла, однако это цельный образ и по замыслу я должен был находиться здесь до конца", - прокомментировал Танчинец.

Пользователи, не менее пораженные, чем детективы, бурно обсуждают событие:

"Ничего себе... Даже и подумать не могла! Сергей классный👏Приятно было его увидеть в этом шоу😍"

"Только понравилась маска Совенок, так ее сразу выкинули 😂"

"Ой Божечки👏👏👏 я не могу😂😂😂 как Совенок из дупла выглядывал))) Теми лапками стучал по дуплу)))) классно сделали!!!"

"Это ка*ец! 😮 Это не подсказки, а сплошная плутанина! Я когда увидела Сергея, чуть глаза не растеряла!"

"А Данилко идёт маска Совенка 🤣"

"Наконец-то первая маска второго сезона, которую отгадал. Этого выпуска услышал там голос Сергея, и проверил подсказки все сошлось 😎 Была очень милая маска, жалко, что вылетела❤️"

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