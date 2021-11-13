Звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник рассказал, кто из персонажей проекта в этом сезоне поразил его больше всего.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, который во втором сезоне стал звездным детективом шоу "Маска" рассказал, что его больше всего поразил образ Скандала. Об этом пишет kanalukraina.tv.

Так, по словам Олега, после первого выступления он был почти уверен, кто прячется за маской. "Я просто бомбастически поражен Скандалом. Очень мне понравился этот изящный образ", - признался звездный детектив и добавил, что костюм должен соответствовать вокалу.

Также Винник отметил, что второй сезон отличается от первого тем, что сейчас меньше именно вокалистов. Однако, артист уверен, что и детективы, и зрители еще услышат новые сильные голоса. "Создатели проекта любят все самое интересное приберечь поближе к финалу", - добавил Винник.

Отметим, что необычная маска Скандал полюбилась и зрителям. В комментариях на странице шоу в Instagram началось бурное обсуждение: "Очень классный и профессиональный вокал. Костюм бомбезный!", "Образ супер, невероятный", "Костюм бомба!", "Великолепно", "Возможно, это Маша Ефросинина, не знаю, но это лучшая маска за второй сезон!", "Очень красивая маска!".

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