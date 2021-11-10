В сети опубликовали очаровательное видео с Олегом Винником и его "тайной женой" Таюне и неожиданно заговорили об их расставании.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Олегу Виннику и его "тайной жене" Таюне (Таисия Сватко), опубликовали милое видео, однако в подписи к нему заговорили о расставании пары.

Как видно, в черно-белом смонтированном ролике собраны лучшие моменты с выступлений Винника и Таюне, которая является его бэк-вокалисткой и которую называют "тайной женой" артиста. На кадрах видно, что эта пара по-настоящему счастлива, они очень подходят друг другу, как считают.

Однако, в подписи к публикации и в комментариях заговорили о возможном расставании артистов: "Это видео – мой страх, что @taunetaisia в будущем покинет @olegg.vynnyk. И… как же хочется, чтобы этого никогда не было". Пользователи тут же принялись обсуждать видео: "Вау. Супер. Классное видео. Шедевр. Спасибо вам огромное. Классное видео. Молодцы ребята" "Вау, шедевр", "Прекрасное видео и люди в нем", "Эти люди невероятные", "Солнышко мое, никогда о плохом не думай. Все будет хорошо", "Эта любовь она вечная, дана свыше, никто никого не покинет, да будет так!".

Напомним, Винник со своей "тайной женой" очаровали исполнением главного хита артиста: "Рай для ушей".

Как сообщала Politeka, Винник взболтнул лишнего за кулисами шоу "Маска", появилось видео: "В засос поцеловались!".

Также Politeka писала, что Олег Винник серьезно болен и отменяет концерты по стране: "За кулисами он даже упал".